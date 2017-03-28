السعودية تشارك بمعرض باريس الدولي للكتاب

شاركت المملكة العربية #السعودية في #معرض_باريس_الدولي_للكتاب في دورته السابعة عشرة بجناح قدم الإنتاج العلمي والثقافي والمعرفي السعودي من خلال مجموعة من الإصدارات المهمة في التاريخ والتراث الثقافي والفني والمعماري للمملكة وباللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى كتب علمية وأدبية وكتب خاصة بالأطفال.

وقدم #الجناح_السعودي مجموعة قيمة من إصدارات الملحقية الثقافية التي تجاوزت الـ50 كتابا تتعلق بالعلوم الإنسانية والآداب وحوار الحضارات تنوعت بين الترجمة والتأليف، إضافة إلى إصدارات وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التعليم، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ودارة الملك عبد العزيز، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمجلة العربية، والعديد من المؤسسات الثقافية في المملكة.

وشمل جناح المملكة قسما خاصا بالأطفال يحتوي على كتب بعدة لغات، إضافة إلى أنشطة الرسم والألعاب والأعمال اليدوية، وورشة للخط العربي للتعريف به كقيمة فنية وجمالية تراثية.

وتأتي مشاركة المملكة في معرض باريس الدولي للكتاب للسنة الخامسة على التوالي، ويقول عنها الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان، الملحق الثقافي في فرنسا وسويسرا "إن المشاركة السعودية في معرض باريس للكتاب تهدف إلى إبراز النهضة الثقافية في المملكة، وتعريف الجمهور الفرنسي بالموروث العريق للجزيرة العربية على وجه العموم، وليكون #الكتاب_السعودي إحدى الواجهات الأساسية في هذا الموعد الثقافي الباريسي الذي يعد أهم تظاهرة ثقافية على مستوى القارة الأوروبية، حيث تتنافس جميع ثقافات وبلدان العالم لتقديم إسهاماتها في حقول العلم والثقافة والمعرفة".

وأضاف "تأتي المشاركة لتأكيد حضور المملكة في المحافل الثقافية الدولية بما يخدم تعزيز مسارات التواصل مع الثقافات الأخرى".

وقد حظي جناح المملكة بإقبال كبير من جمهور الزوار ومن الشخصيات الهامة، مثل سيغولين رويال وزيرة البيئة الفرنسية، وجاك لانغ وزير الثقافة الأسبق ورئيس معهد العالم العربي، والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والعديد من السياسيين والمثقفين البارزين.

وقد افتتح معرض باريس الدولي للكتاب في نسخته السابعة والثلاثين رئيس الجمهورية الفرنسي #فرنسوا_هولاند وضيفة الشرف لهذا العام هي #المغرب. وشاركت فيه نحو 50 دولة، وأكثر من ألف ومئتي دار نشر، ونحو ثلاثين ألفا من العاملين في قطاع الكتاب، وبمشاركة ألف كاتب من جنسيات مختلفة, ويعتبر معرض باريس أكبر معرض دولي للكتاب على المستوى الأوروبي، يزوره أكثر من 150.000 زائر من الذين يعتبرون الكتاب زادهم الثقافي.