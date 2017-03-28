بالتفاصيل.. هذه هي الاتفاقيات الأردنية السعودية الـ15

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقاء قمة في #عمان مساء الاثنين، تناول آفاق تعزيز العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت ما يلي:

1 - عقد التأسيس لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة، للقيام باستثمارات في #الأردن في العديد من القطاعات الحيوية، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وقعه عن الجانب الأردني موسى شحادة، رئيس جمعية البنوك الأردنية، ممثلا عن البنوك الأردنية المساهمة في الشركة، وعن الجانب السعودي المشرف العام على صندوق #الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

وتمت الموافقة على تسجيل هذه الشركة القائمة بشراكة بين #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي وشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية، وفقاً لقانون صندوق الاستثمار الأردني، والذي يوفر جميع المزايا المطلوبة لإنجاح استثمارات الصناديق السيادية العربية في الأردن، ولتمكينها من تحقيق المردود المناسب للمستثمرين، واستغلال الفرص والإمكانات الاقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف القطاعات والمحافظات.

2 - مشروع اتفاقية قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (عمان – العقبة) بقيمة ما يقارب 105 ملايين دولار، وقعها عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري وعن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب.

3 - مشروع اتفاقية في مجال حماية #البيئة والمحافظة عليها، وقعها عن الجانب الأردني وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط وعن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

4 - مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال #الشؤون_الاجتماعية، وقعه عن الجانب الأردني وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة وعن الجانب السعودي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

5 - مشروع برنامج تنفيذي في مجال الثقافة، وقعه عن الجانب الأردني وزير الثقافة نبيه شقم، وعن الجانب السعودي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

6 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات البريدية بين شركة #البريد_الأردني ومؤسسة #البريد_السعودي، وقعها عن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني المهندس باسم الروسان، وعن الجانب السعودي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف.

7 - مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي #الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية للتعاون في المجالات الصحية، وقعها عن الجانب الأردني وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وعن الجانب السعودي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

8 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارتي الإسكان في البلدين، وقعها عن الجانب الأردني وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه، وعن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

9 - مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتي البلدين، وقعها عن الجانب الأردني رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، وعن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

10 - مشروع عقد البحث والتطوير في مشروع تعدين خامات #اليورانيوم في منطقة وسط الأردن بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة #السعودية وبين هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وقعه عن الجانب الأردني رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، وعن الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.

11 - مشروع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة في المملكة الأردنية الهاشمية لإنـتـاج الـكـهربـاء وتحـليـة المـيـاه، وقعها عن الجانب الأردني رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، وعن الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.

12. مشروع مذكرة تفاهم وتعاون إخباري بين وكالة الأنباء السعودية #واس ووكالة الأنباء الأردنية #بترا، وقعها عن الجانب الأردني مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فيصل الشبول، وعن الجانب السعودي رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين.

13 - مذكرة تفاهم لمشروع مدينة العلاج والتأهيل الطبي في الرياض بقيمة تقدر بحوالي 320 مليون دولار، وقعها رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية الدكتور فوزي الحموري والعضو المنتدب للشركة العربية للإدارة خالد بن جوهر الجوهر.

14 - مذكرة تفاهم لإنشاء شركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية بقيمة تقارب 54 مليون دولار، وقعها رئيس مجلس إدارة مجموعة لوميير الطبية الدكتور لؤي محمد حماد ورئيس مجلس إدارة شركة ون ألفا التجارية حامد بن إدريس الفلقي.

15 - مذكرة تفاهم لمشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميغاوات على الحدود الشرقية للأردن بقيمة 70 مليون دولار، وقعها مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبد الفتاح الدرادكة والمدير العام لشركة أكوا باور محمد بن عبدالله أبو نيان.