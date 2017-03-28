بالصور.. الملك سلمان يتقلد أرفع وسام أردني

قلد #الملك_عبدالله_الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، #قلادة "الشريف الحسين بن علي" التي تعد أرفع وسام في المملكة الأردنية تمنح للملوك ورؤساء الدول.

وكان #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، شرف في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، حفل العرض العسكري بمناسبة زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين والملك عبدالله الثاني، إلى ميدان الراية الديوان الملكي الهاشمي، رافقت الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي الأردني، فيما أطلقت المدفعية 42 طلقة تحية للملك سلمان.

وشمل الحفل استعراضا عسكريا وفقرات #موسيقية ومعزوفات من التراث العسكري الأردني، حيث رفعت أعلام الأردن والسعودية على متن طائرات عسكرية حلقت في سماء عمان، كما هبط المظليون إلى الساحة حاملين علمي البلدين.