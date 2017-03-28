تكريم رجل أمن اعترض شباب الدبابات في كورنيش جدة

كرّم أمير منطقة #مكة المكرمة، الأمير #خالد_الفيصل، اليوم الثلاثاء، #رجل_الأمن الذي تعرض للاعتداء والدهس أثناء تأديته عمله أمام #كورنيش_الحمراء في #جدة قبل نحو ثلاثة أسابيع، العريف عبدالله عسيري الذي يعمل بمرور المحافظة.

كما كرم أمير مكة المكرمة، السيدة فايزة عبدالعزيز الأحمدي التي وثقت #فيديو #الاعتداء على رجل الأمن وأبلغت #الشرطة ، وكرَّم كذلك المواطن ناصر محمد حسن مطمي ويعمل بوظيفة حارس أمن.

وكرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في جدة، عدداً من رجال الأمن، يتقدمهم مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد القرني نظير إنجازاتهم في قضايا أمنية مختلفة.

وأكد الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها.

وكان مقطع فيديو أظهر اعتداء أشخاص يركبون دبابات رباعية على رجل أمن في المرور السري، وقيام أحدهم بدهسه ومحاولة الآخرين فعل الشيء نفسه، بالإضافة إلى محاولة دهس كل من يحاول مساعدته، فيما وجه أمير مكة حينها بسرعة القبض على الجناة.