ما قصة السيارة التي استقلها الملك سلمان في الأردن؟

استقبال مهيب يحمل في تفاصيله حفاوة بالغة لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان لدى وصوله #الأردن.

ومن تفاصيل الاستقبال المهيب لخادم الحرمين، السيارة التي أقلت الملك سلمان والعاهل الأردني #الملك_عبدالله_الثاني وتعود هذه السيارة بالذاكرة إلى ستينيات القرن الماضي، حيث تمتلك أهمية وجدانية للملك عبدالله الثاني؛ لكونها المركبة التي استخدمت عام 1961 في زفاف والده المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووالدته الأميرة منى الحسين.

ولفتت السيارة من نوع "مرسيدس بنز 300 دي كشف" صنعت عام 1961 - التي استقبل بها العاهل الأردني، الملك سلمان - انتباه المشاهدين خلال الاحتفال الذي جرى في #مطار_ماركا العسكري، يوم أمس الاثنين.

وتعبر السيارة عن تقدير #عاهل_الأردن لخادم الحرمين، حيث يعتبره رمزاً مهماً وقائداً عربياً إسلامياً يحظى باهتمام دولي وعربي وإسلامي، واحترام وتقدير الشعب الأردني.

وتعد السيارة من ضمن أهم مقتنيات #متحف_السيارات_الملكي، والذي يحتوي على أعرق المركبات، بدءاً من تاريخ حكم الملك عبدالله الأول بن الحسين، وحتى عهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين.