مداهمة مزرعة إرهابي بحثاً عن مطلوبين في العوامية

علمت "العربية.نت" من مصادر خاصة عن #مداهمة #قوات #الطوارئ #السعودية ، اليوم الثلاثاء، مزرعة #الموقوف #الإرهابي #حسين_الفرج في شمال #العوامية وسط #القطيف شرق السعودية.

وبحسب المصادر، شهدت المداهمة اشتباكاتٍ أمنية وتبادلاً لإطلاق النار مع أشخاص مختبئين في #المزرعة .

وتأتي هذه العملية في إطار تعقب #المتورطين في #الأنشطة #الإرهابية بالقطيف، التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام.

يذكر أن الجهات الأمنية تمكنت في وقت سابق من القبض على المطلوب ‏" #حسين_محمد_علي_الفرج "، ‏المتورط في عدد من #الجرائم الإرهابية، ومنها إطلاق النار على #الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس من دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.