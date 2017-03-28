مفاجأة.. "جراكل أبها" الفنية باقية

فوجئ سكان #أبها في #السعودية بإزالة " #الجراكل" الفنية التي علقت منذ أيام في ممشى #شارع_الملك_خالد وسط أبها الموازي لشارع #الفن ظناً منهم بنجاح مطالبهم بإزالتها، لكن صاحب الفكرة الفنان التشكيلي والمصور الفوتوغرافي #محمد_اليوسي، كشف عبر "العربية.نت" عن المفاجأة التي تكمن في أن "الإزالة مخطط لها، وهي ضمن خطوات المشروع الثلاث".

وقال اليوسي: "كانت خطتنا أنه بعد المرحلة الأولى، والتي هي عبارة عن لفت النظر للفكرة، نقوم بإزالتها، وهي مرحلة دعائية بالدرجة الأولى، ونجحنا فيها. وسنبدأ في المرحلة الثانية بعمل مختلف وشيء جديد، وإقامة العمل الذي خططنا له".

وأضاف: "الناس لم يدركوا حتى الآن أن هذا كله مجرد دعاية لعمل جديد، وبرؤية مختلفة، والتكهنات التي نسمعها كل يوم أن العمل مؤقت باطلة وغير صحيحة".

وتابع: "هناك مقطع فيديو مسرب عبر "تويتر" لمراحل العمل التي ستكون على 3 مستويات، المرحلة الأولى هي وضع إضاءة معلقة للفت الرأي العام، وهذه خطوتنا الأولى وبالفعل جذبنا الأنظار لها بقوة، ودورنا الآن أن نقدم العمل القوي الذي سنتقبل عليه النقد".

وأكد على استمرارهم بالعمل قائلا: "وسنكمله بحسب الخطة المرسومة له، وبدعم من الأمانة والإمارة، وقريباً سأقابل الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة #عسير لشرح الفكرة الواضحة للمشروع، خاصة بعد أن أصبح الموضوع رأيا عاما".

وأوضح أنه يراهن على عمله بالمستقبل القريب، "خاصة أننا نطبق من خلال هذا العمل رؤية المملكة 2030 والتي تعتمد على الأفكار البيئية والفنية والحد من استهلاك بالطاقة".

ولمن انتقد العمل، رد اليوسي: "النقد في المرحلة الحالية مؤذٍ خاصة قبل اكتمال العمل وخروجه بصورته النهائية"، لافتا إلى أنه لن يتوقف في حال صدر أمر رسمي بإزالة العمل: "سأنقله إلى مكان آخر. ولن أستسلم لأي خسارة".