السعودية: أكثر من 100 حالة تسمم لطالبات في القنفذة

ارتفعت حالات #تسمم الطالبات التي شهدتها الابتدائية الرابعة بمحافظة #القنفذة إلى 137 حالة، فيما قررت إدارة التعليم بالمحافظة #تعليق_الدراسة لنهاية الأسبوع.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة #مكة_المكرمة الأمير خالد الفيصل، وجه #محافظ_القنفذة #فضا_البقمي بمتابعة حالات التسمم لطالبات المدرسة.

وتم نقل الطالبات إلى مستشفى المحافظة، والاطمئنان على أن حالاتهن جميعا مستقرة، ويجري التحقيق حاليا لمعرفة أسباب التسمم بمتابعة المحافظ.

وأصدر المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة بيانا أكد على التعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة في استقبال 137 حالة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لها كافة، وغادر منهن 90 حالة، وتم تنويم 10 حالات، مشيرا إلى أن وضعهن الصحي مستقر جدا ومطمئن.

وأشار إلى أنه لم يتضح سبب الإصابات حتى الآن، لافتا إلى أنهم بانتظار النتائج من الجهات المختصة.

وقال إن مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي أصدر تعليماته بتعليق الدراسة في المدرسة ليومي الأربعاء والخميس، مشيرا إلى حرصه الدائم على توفير الدعم اللازم، والتوضيح المستمر لكل ما يطرأ بكل شفافية.