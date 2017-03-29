السعودية.. تفاصيل العملية الأمنية ضد إرهابيين بالعوامية

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية #السعودية الأربعاء، عن مقتل #مطلوبين والقبض على 4 آخرين في #العوامية بالقطيف شرق السعودية.

وفي التفاصيل، قال بيان المتحدث الأمني إن قوات الأمن قامت عند الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء بمداهمة لإحدى المزارع بشمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط والتجهيز لأعمالهم الإرهابية، وعند مباشرة قوات الأمن لمهامها الميدانية تعرضت لإطلاق نار من مزرعة مجاورة فتم على الفور التعامل مع مصدر النار وتحييد خطره واستكمال تنفيذ المهام بنجاح.

وأسفرت النتائج عن مقتل من قاموا بإطلاق النار تجاه قوات الأمن، وهم كل من "محمد طاهر محمد النمر، ومقداد محمد حسن النمر".

كما تم القبض على كل من "عبدالرحمن فاضل عبدالله العبدالعال، ومحمد جعفر عبدالله العبدالعال، وجعفر محمد الفرج، ووصفي علي مكي القروص".

وأكد البيان أن جميع من قتلوا وتم القبض عليهم "سعوديون ومن أرباب السوابق والمشاركين في الأعمال الإرهابية والاعتداءات الإجرامية. وبفضل الله لم يصب أي من المواطنين أو رجال الأمن في هذه العملية".

وبتفتيش المزرعتين، تم العثور على 130 غالوناً من مادة الأسيد الحارقة، وكمية من مادة تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، وغالون من مادة البوتاسيوم، وثلاثة مخازن لسلاح رشاش، و71 طلقة حية، وقناع أسود.

يذكر أن الجهات الأمنية تمكنت في وقت سابق من القبض على المطلوب ‏#حسين_محمد_علي_الفرج ‏المتورط في عدد من #الجرائم الإرهابية، ومنها إطلاق النار على #الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس من دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.