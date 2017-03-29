السعودية.. الغموض يكتنف قضية مقتل طفل بـ11 طعنة

مازالت الجهات الأمنية بمحافظة هروب تسعى جاهدة في محاولة لفك لغز مقتل طفل التاسعة بـ 11 طعنة.

حيث لقي طفل في الصف الثاني الابتدائي في إحدى مدارس مركز الصهاليل التابع لمحافظة هروب بمنطقة #جازان، مصرعه إثر طعنه على يد مجهول 11 طعنه، وهو على بعد مسافة قريبة من منزله.

وتحقق شرطة منطقة جازان في مقتل الطفل سعود حسين شوعان صهلولي 9 سنوات، حيث تلقى طعنات نافذة أودت بحياته.

وتحدث لـ"العربية.نت" خال الطفل المقتول، حسين جابر صهلولي، عن تفاصيل الحادثة، حيث قال بعد أن عاد الأولاد من المدرسة تناولوا وجبة الغداء ومنهم من ذهب للقيلولة إلا أن سعود وابن خالته قاما بالذهاب إلى البقالة، وعاد ابن خالته وهو لم يعد وبعد العصر أرسلنا ابن خالته للبحث عنه إلا أنه جاءنا وأخبرنا بأنه وجده مقتولاً بعدة طعنات عند إحدى البنايات التي مازالت تحت الإنشاء. وبعدها قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية وجاءت الشرطة ورفعت البصمات ونقلت الطفل إلى المستشفى، مؤكداً أن أهل الطفل لم يستمعوا إلى أي أصوات، وأيضا كان الوقت وقت قيلولة، وأوضح أن التحقيقات مازالت جارية، وليس هناك أي عداوات بين أهله أو أحد.

وقال إن الطفل سعود هو أصغر الأولاد حيث لديه 3 إخوة و4 أخوات، وأضاف أن الاتهامات تدور حاليا حول ولد خالته الذي كان مرافقا له والذي يبلغ 16 عاما، حيث ذكر الخال أن الشاب هو من بلغ الشرطة وأيضا عرف مكان تواجد الطفل سعود، خاصة أن الطفل قتل وهو على سطح العمارة وتم نقله إلى خارجها ورميه وراءها، مما يوضح أن الجريمة مدبرة.

وأضاف أن هناك أقوالاً متضاربة حول أن الشاب والطفل قد عادا بنفس الوقت، وآخرون يقولون إن الشاب عاد من دون الطفل، وهو من بلغهم أن سعود مقتول، وكان يوجد عليه نوع من الارتباك، وهو لم يعترف إلى الآن بجريمته.