الملك سلمان يغادر الأردن بعد مشاركته في القمة العربية

غادر خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأربعاء #عمّان عقب زيارة رسمية للمملكة الأردنية، رافقه وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات #القمة_العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين.

وكان في وداع الملك سلمان لدى مغادرته المطار الأمير فيصل بن الحسين، ووزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة، والممثل والمبعوث الخاص لملك الأردن باسم عوض الله، وعدد من المسؤولين في #الأردن.

هذا وأكد الملك سلمان في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة العربية 28، على الحل السلمي للأزمة في #اليمن.

وشدد على وحدة اليمن وتحقيق استقراره، موضحاً أن الحل في اليمن يجب أن يتم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وفي الملف السوري، قال الملك سلمان إن الشعب السوري يتعرض للقتل، ويجب إيجاد حل سلمي للأزمة.

وفي الشأن الليبي، دعا العاهل السعودي الفرقاء إلى العمل على حفظ أمن واستقرار الأراضي الليبية.

وأكد أن "أخطر ما يواجه أمتنا العربية هو الإرهاب والتطرف".