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خادم الحرمين يلتقي العبادي على هامش القمة العربية

المصدر: العربية.نت
الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء العراق
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التقى خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، رئيس وزراء العراق حيدر العبادي على هامش #القمة_العربية المنعقدة في #الأردن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

واستضاف الأردن القمة العربية الـ 28 التي انطلقت أعمالها بحضور معظم القادة العرب، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي قال في كلمته بالقمة، إن الشعوب #العربية تتطلع إلى قادتها اليوم، وعلى القادة تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة، ويجب منع التدخل الخارجي في قرارات الدول العربية.

وأضاف "لا يمكن أن تعيش أي دولة آمنة بمفردها، ولا تكتمل فرحتنا بهزيمة داعش إلا بهزيمة الإرهاب في كل الدول العربية".

وحول الحرب على داعش قال العبادي إنه لولا التوحد العراقي لما استطاع العراق إلحاق الهزيمة بداعش، وإن الجيش العراقي مرحب به على كل الأراضي العراقية.

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وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة من اللقاءات الثنائية مع القادة و الزعماء العرب على هامش القمة العربية الـ 28 المنعقدة بالأردن و بحث معهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية إلى جانب القضايا التي تطرقت لها القمة العربية.

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كلمات دالّة

#الملك سلمان, #القمة العربية, #الأردن, #العبادي, #العربية

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