خادم الحرمين يلتقي ملك البحرين وأمير الكويت بالأردن

التقى #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة #البحرين ، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة #الكويت وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وأيضاً التقى الملك سلمان الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس تونس، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وأيضاً التقى خادم الحرمين الشريفين، الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وأيضاً التقى خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.





