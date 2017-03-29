بالصور.. خادم الحرمين يلتقي السيسي على هامش القمة

أفادت موفدة "العربية" أن لقاء عقد بين خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان والرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي على هامش #القمة_العربية المنعقدة حالياً في #الأردن.

اللقاء جاء فور انتهاء الرئيس المصري من إلقاء كلمته في القمة العربية، التي تعقد في #البحر_الميت في #الأردن وتبحث قضايا #الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأعلن #وزير_الخارجية_السعودي، عادل الجبير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة #السعودية الشهر المقبل، في حين أعلن نظيره المصري أن السيسي وجه دعوة للملك سلمان لزيارة مصر.

وقال #الجبير في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره المصري سامح شكري، على هامش القمة العربية الـ28، إن الملك سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقدا لقاء ثنائيا تناول العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن هناك تطابقاً في الرؤى في كل المجالات، لاسيما الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تطرق إلى الخطر الذي تشكله إيران عبر تدخلها في الشؤون العربية وإشعالها الفتن الطائفية ودعمها للإرهاب.

وأضاف الجبير أن مصر من الدول المؤسسة للتحالف من أجل الشرعية في دعم #اليمن وهي من أوائل الدول المؤسسة للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن اللقاء الذي جمع الملك سلمان والرئيس السيسي هو دليل على الحرص المتبادل لتعميق العلاقات الثنائية البلدين، موضحاً أن هناك اهتماما دائما بين القيادتين للتعاون والتنسيق والعمل المشترك، لتعزيز التضامن العربي وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين.

كما أكد شكري أن التنسيق مستمر ومتواصل على كافة المستويات الوزارية والفنية، من أجل استكشاف مجالات التعاون وتعزيزها.

وقال شكري "نعتبر أن العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والسعودية لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".