محمد بن سلمان يتصدر المؤثرين في عالم النفط

جاء ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في طليعة قائمة مجلة #لويدز لأبرز #المؤثرين على #المستوى_العالمي في #قطاع_نقل_النفط و #الغاز لسنة 2016.

ويرجع سبب اختيار محمد بن سلمان على رأس القائمة، وفقاً للمجلة، للدور الذي لعبه في اتفاق #أوبك الأخير بتخفيض الإنتاج، والرامي إلى ضبط #أسعار_النفط ، فضلا عن طرح شركة #أرامكو في عملية اكتتاب تعد الأكبر في التاريخ.

وقد اعتمدت مجلة "لويدز" في اختيارها للشخصيات الأكثر تأثيرا في مجال نقل النفط والغار على معياري ثقل تلك الشخصيات في الأسواق والهيبة التي تحظى بها.

وقد نوهت المجلة بالدور الريادي للمملكة #السعودية في عالم النفط، وحيازتها على أكبر #أسطول للناقلات البحرية، الأمر الذي مكنها من المحافظة على توقعها في الطليعة رغم الالتواءات التي تخبط فيها عالم النفط والغاز في الآونة الأخيرة.

وتعد "لويدز" من أعرق المجلات الأسبوعية التي تعنى بقطاع النقل، وأصدرت أولى نسخها عام 1734.