تعرف على المقاتلات السعودية المشاركة في "الدرع الأزرق1"

تحتضن قاعدة "مروى" الجوية شمال السودان، ما يزيد عن 200 مقاتل وفني من السعودية والسودان، لبدء التمرين المشترك "الدرع الأزرق 1" جواً لحماية الحدود الإقليمية، ورفع القدرات القتالية للقوات الجوية في البلدين، وإعدادها لمواجهة أي عمليات مشتركة مستقبلا.

وتشارك السعودية بعدة مقاتلات هجومية ودفاعية هي "التايفون والـ F-15 C"، بينما تشارك السودان بمقاتلاتها "السوخوي25 ، وميغ 25"، ومروحيات "مي17"، وسيركزون على فعاليات القتال الجوي والاعتراض الجوي للطائرات المقاتلة.

وجاء التدريب الذي يستمر لمدة أسبوعين عقب اتفاقيات عسكرية مشتركة بين البلدين في ديسمبر الماضي، إذ يعتبر التمرين الأول للبلدين لهذه القوة.

وبرزت الحاجة للتدريب المشترك من خلال مشاركة السودان في تحالف عاصفة الحزم بمقاتلات "السوخوي" التي حققت أهدافاً جيدة داخل معاقل الحوثيين، وجاء هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات التي تتمتع بها السعودية بحسب ما صرح به سابقاً نائب رئيس أركان القوى الجوية بالسودان اللواء صلاح الدين عبدالخالق.