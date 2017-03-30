تعرف على أول مرشدة سياحية سعودية للآثار الإسلامية

أصبحت عائشة خجا #أول_مرشدة_سياحية_سعودية متخصصة في الآثار الإسلامية، وتعمل في نقل الزوار إلى حقبات قديمة من تاريخ المدينة المنورة، وذلك بعد منحها شهادة تُتيح لها العمل رسمياً كمرشدة سياحية متخصصة في الآثار الإسلامية بالمدينة المنورة.

وتفرغت #عائشة_خجا للإرشاد السياحي في معالم وآثار المدينة لمدة 15 عاماً، ومن أبرز الأماكن التي تتولى شرح تاريخها وقيمتها الثقافية والدينية "مسجد السقيا" و"متحف دار المدينة" و"متحف القطار العثماني"،.. وغيرها.

من جانبها قالت خجا إن عملها بالسياحة جاء نتيجة لشغفها بالأماكن التي كانت تقرأ عنها.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "صباح العربية": "كنت أدرس السيرة النبوية.. وأنا مولودة في المدينة المنورة وأعيش فيها.. لذا عندي خبرة عن تلك الأماكن"، مشيرة إلى أن شغفها للتعرف على تلك الأماكن هو أكثر ما حفزها لاتخاذ الأمر كعمل.

وقالت إنها بدأت ترافق مجموعات صغيرة لزيارة تلك الأماكن، مؤكدة أنها بدأت منذ نحو 15 عاماً قبل إنشاء #هيئة_السياحة.