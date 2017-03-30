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الخارجية: ما نسب للجبير بشأن ديون العراق غير صحيح

المصدر: العربية.نت
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علّق مصدر مسؤول في وزارة #الخارجية_السعودية على الخبر المنشور في موقع وزارة #الخارجية_العراقية الذي نسب للوزير عادل #الجبير عن كشفه نيّة السعودية إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، مؤكداً عدم صحة ما جاء في الخبر، حسب ما جاء على موقع وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس.

وأكد المصدر حرص #السعودية على بناء أفضل العلاقات مع #العراق "الشقيق"، وتكثيف التواصل بين المسؤولين في البلدين وعلى أعلى المستويات، والذي عكسه اللقاء الذي تم بين خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي، على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن.

كلمات دالّة

#الخارجية السعودية, #الهارجية العراقية, #الجبير, #السعودية, #العراق, #الملك سلمان, #العبادي, #الرياض, #بغداد, #ديون العراق, #الخارجية العراقية

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