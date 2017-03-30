الدفاع المدني ينقذ أغناماً علقت على قمة جبل في العلا

تمكنت فرقة من #الدفاع_المدني في محافظة #العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة غرب #السعودية، من #إنقاذ #أغنام كانت محتجزة على سفح #جبل صعدت إليه ولم تستطع النزول.

وأفاد العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة #المدينة_المنورة لقناة "العربية" أنه "وصلنا مساء يوم الثلاثاء الماضي بلاغ من أحد المواطنين يفيد باحتجاز أغنامه على #سفح_جبل ،على طريق العلا #تيماء ".

وأشار الجهني إلى أنه عند الوصول للموقع، تبين صعوبة إنزال الأغنام عبر سيرها بسبب القمة العالية وعدم وجود مسار لنزولها، ما دفع إلى إنزالها عبر #الوسادة_الهوائية تفادياً لإحداث ضرر لها.