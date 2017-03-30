بريطانيا تدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها

أكد السفير البريطاني لدى #اليمن #سيمون_شركلف دعم بلاده للسعودية في الدفاع عن نفسها وعن أراضيها ومواطنيها من التهديدات في المنطقة.

كما أكد أن هناك تساؤلات بشأن عمليات تهريب السلاح عبر ميناء الحديدة الحيوي الواقع على ساحل #البحر_الأحمر مطالباً بسرعة معالجة هذه المخاوف في أقرب وقت ممكن.

وعبر السفير البريطاني عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار #إيران في تهريب السلاح إلى #اليمن، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن "2216".

وفي سياق مفاوضات السلام، أكد السفير البريطاني، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «المجموعة الخماسية لليمن» تبحث آلية لدعم جهود #المبعوث_الأممي لليمن #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد.