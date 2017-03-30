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بماذا غرد الملك سلمان على "تويتر" للأردنيين؟

المصدر: الرياض – العربية.نت
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وجه #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، الشكر إلى الملك عبدالله الثاني #ملك_الأردن، وللشعب الأردني، على استضافتهم لـ #القمة_العربية.

وغرد #الملك_سلمان في "تويتر": "كل الشكر للملك عبدالله الثاني ولكل الأردنيين على استضافتهم لقمة عربية ناجحة ستسهم بتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وخدمة شعوبنا".

يذكر أن #الأردن استضاف القمة العربية الـ28، حيث تناولت عدداً من المواضيع في مقدمتها الأزمة السورية والأزمة الليبية وإعادة الشرعية إلى اليمن.

كلمات دالّة

#خادم الحرمين الشريفين, #ملك الأردن, #القمة العربية, #الملك سلمان, #الأردن, #الملك عبدالله الثاني, #السعودية, #عمّان

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