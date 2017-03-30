سفينة "الملك عقبة" تصل الكويت للمشاركة بـ"حسم العقبان"

وصلت #سفينة "جلالة الملك عقبة" ميناء #قاعدة_محمد_الأحمد_البحرية بـ #الكويت للانضمام للوحدات السعودية المتواجدة هناك للمشاركة في #مناورات تمرين "حسم العقبان 2017 م"، الذي يستمر حتى منتصف الشهر القادم.

وكان في استقبال السفينة الوزير المفوض بسفارة #خادم_الحرمين_الشريفين في الكويت، حسان بن يوسف الراشد، والملحق العسكري بالسفارة، العميد الركن سعود بن درمان المفقاعي، وقائد #الوحدات_السعودية_المشاركة في التمرين، العميد الركن محمد بن ابراهيم الربيع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن المرحلة الثانية من مناورات "حسم العقبان 2017م" بدأت مطلع الأسبوع الحالي، وتشتمل على تمرين " #مركز_القيادة " الذي يتم خلاله التعامل مع العديد من المعضلات التي من الممكن حدوثها على أرض الواقع. وقد تم تشكيل قيادة مشتركة للتمرين من جميع الدول المشاركة، وذلك لتطبيق مفهوم العمل المشترك.

من جانبه، أوضح قائد مجموعة الأمن البحرية الخاصة المشاركة بالتمرين، العميد البحري الركن نايل بن نايف الشمري، أن مركز القيادات يشتمل على #خلايا لإدارة #العمليات_الميدانية، والتي انطلقت بالتزامن مع تمرين مركز القيادة وشملت على العديد من الفرضيات التي تتطلب التدريب المتقن والمهارة العالية في التعامل معها كـ "تحرير رهائن مختطفين، اقتحام وتفتيش مباني، الرماية بالذخيرة الحية" وغيرها من التمارين الميدانية التي ستجري في مواقع عدة.

يشار إلى أن أهمية سلسلة تمارين " #حسم_العقبان " تبرز في تعزيز #التعاون بين دول #مجلس_التعاون والدول الصديقة بما يسهم في تبادل واكتساب الخبرات في مجال #إدارة_الأزمات و #الكوارث وتوحيد الرؤى حول تنسيق جهود #مكافحة #العمليات_الإرهابية وأمن الحدود.