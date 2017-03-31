الملك سلمان يبحث التعاون العسكري مع مسؤول صيني

التقى خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بـ #قصر_اليمامة في #الرياض، الخميس، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الصيني، الفريق أول جوي شيوي تشي ليانغ.

وتم استعراض #علاقات_الصداقة ومجالات #التعاون_العسكري بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام، عادل بن زيد الطريفي، وسفير #الصين لدى المملكة، لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.