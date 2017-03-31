بالصور.. مناورات "الدرع الأزرق" بين السعودية والسودان

وصل إلى #قاعدة_مروي_العسكرية بشمال #السودان أمس الخميس سرب من #مقاتلات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية للمشاركة في #مناورات #الدرع_الأزرق_1 العسكرية مع #القوات_الجوية_السودانية في أول #مناورة عسكرية جوية بين البلدين.

وقال تعميم لمكتب الناطق الرسمي باسم القوت المسلحة السودانية إن مقاتلات القوات الجوية الملكية #السعودية وصلت إلى قاعدة #مروي إيذانا ببدء الفعاليات العملية للتمرين المشترك بين القوى الجوية الملكية السعودية و #القوات_السودانية.

من جهته، أوضح مدير التمرين اللواء طيار حسين محمد عثمان لـ"العربية.نت" إن "التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات المشتركة ورفع الكفاءة، فالقوات الجوية الملكية ستحلق في أجواء مغايرة، أما القوات الجوية السودانية ستتاح لها الفرصة للتعامل مع مقاتلات غربية حديثة".

بدوره، أكد العقيد علي القحطاني، قائد التمرين العسكري من الجانب السعودي لـ"العربية.نت" أن "المناورة تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك" بين السعودية و #السودان، مشدداً على أن "القوات الجوية السودانية تمتلك قوات ومهارات معروفة".



وأشار إلى أن "التمرين سيشمل تكتيكات المناورة والاقتحام واعتراض الهجوم والتعاطي مع العدة والعتاد والتعوّد على القتال في أجواء مغايرة".

وتشارك السعودية بعدة #مقاتلات هجومية ودفاعية هي #تايفون و #اف_15_سي بينما تشارك السودان بمقاتلاتها #سوخوي_25 و #ميغ_25 ومروحيات #مي_17، وستركّز القوات المشاركة على فعاليات القتال الجوي والاعتراض الجوي للطائرات المقاتلة.

ويأتي التدريب الذي يستمر لمدة أسبوعين عقب اتفاقيات عسكرية مشتركة بين البلدين وقّعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبرزت الحاجة للتدريب المشترك من خلال مشاركة السودان في عمليات #عاصفة_الحزم بمقاتلات "السوخوي" التي حققت أهدافاً جيدة داخل معاقل الحوثيين، وجاء هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات التي تتمتع بها السعودية، بحسب ما صرح به سابقاً نائب رئيس أركان القوى الجوية بالسودان اللواء صلاح الدين عبدالخالق.

وكانت القوات السودانية قد شاركت العام الماضي في مناورات #رعد_الشمال التي نظمت في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن بشمال السعودية.

وفي العام الحالي أقيمت تدريبات عسكرية بحرية بين السعودية والسودان في قاعدة الملك فيصل البحرية، وكانت أهداف التدريب المشترك هو تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والتهريب في البحر الأحمر.