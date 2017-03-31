لندن.. تعرض اللواء عسيري لمحاولة اعتداء

تعرض اللواء أحمد عسيري، المستشار في #وزارة_الدفاع_السعودية، لمحاولة اعتداء من متظاهرين، كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن.

وذكرت سفارة #السعودية في لندن الخبر على موقعها في تويتر مضيفة أنه "تود السفارة شكر #الشرطة_البريطانية على تعاونها في حماية المكان والتأكد من سلامة خروج" السفير واللواء من المبنى.

تود السفارة التأكيد على سلامة اللواء احمد عسيري، الذي تعرض لمحاولة إعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين. — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) ٣٠ مارس، ٢٠١٧

وأكدت السفارة أن "برنامج التواصل للواء (أحمد) عسيري في بريطانيا مستمر دون تغيير رغم المحاولات اليائسة لتعطيله من قبل قوى تنتهج العنف مبدأً".