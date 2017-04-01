السعودية.. تفاصيل قتل شاب لوالدته في أبها

قتل #شاب_ثلاثيني والدته بحي #المنهل بمدينة #أبها بعد أن أقدم على إطلاق النار عليها، وتمكنت دوريات الأمن بأبها من إلقاء القبض عليه بعقبة ضلع أثناء محاولته الهروب.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة #عسير الرائد #زيد_محمد_الدباش أنه ورد بلاغ لمركز شرطة شرق أبها مساء #الجمعة عن وقوع إطلاق نار، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين لمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية ووجدت #امرأة في عقدها الخامس وقد فارقت الحياة إثر تعرضها لطلق ناري من #مسدس في منزلها.

ومن لحظة البلاغ، أعدت خطة أمنية محكمة ووضعت نقاط تفتيش بمداخل ومخارج مدينة أبها وتم تكثيف الدوريات السرية والعلنية.

وفي وقت وجيز، تم القبض على المتهم أثناء محاولته الهروب، وتبيّن أنه في العقد الثالث من العمر، كما ضبط معه #السلاح_المستخدم في الجريمة، وأشعرت #هيئة_التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.