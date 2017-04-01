فيديو.. أول رحلة جوية لطائرة "AN-132" العسكرية السعودية

أجرت #طائرة_النقل العسكرية السعودية - الأوكرانية الصنع "أنتونوف AN-132" متعددة المهام أول #رحلة بعد إجراء كل الاختبارات الأرضية لها وتدشينها في ديسمبر الماضي.

وأظهر مقطع #فيديو قيام الطائرة "أنتونوف AN-132" المتعددة المهام بأول رحلة جوية لها في #أوكرانيا بإشراف لجنة هندسية من الجانبين #السعودي والأوكراني.

وتعد الطائرة "أنتونوف AN-132"، التي يشترك في صناعتها كل من مدينة #الملك_عبد_العزيز للعلوم والتقنية و شركة انتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات ضمن مبادرات المدينة في برنامج #التحول_الوطني "2020" لتحقيق #رؤية_المملكة "2030".

وتمتاز الطائرة بكونها مزودة بأحدث المحركات والإلكترونيات، إضافة لانخفاض معدل استهلاكها للوقود، والقدرة على الإقلاع والهبوط في مختلف الأجواء.

وتمتاز طائرة "أنتونوف/ AN-132" بامتلاكها #محركات قادرة على قطع مسافات تصل لـ"4500" كم ، إضافة لاحتوائها على #أنظمة_ملاحة متقدمة، إضافة لقدرتها على الطيران في ارتفاع يصل "28" ألف قدم.