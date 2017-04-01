لماذا أنت تعيس؟

عطونا بضع كلمات رائعات: حلم، ثقة، رحمة لكي نغطّي بها قلوبنا، وأعطونا الحظّ والموت اللذين لم يفهمهما لا أينشتاين ولا عصفور دوريلكي يحرّضونا على تجربة في الشجاعة..

"بيتر باكاوسكي"..

على الرغم من الفتوحات العلمية والطبية، والتقدم التكنولوجي الذي حظيت به البشرية، والاختراعات العظيمة، إلا أن الانسان مازال غير سعيد أو بمعنى أصح "تعيس"، وكلما أمعنت في البشر ستجد التعاسة تعلو محياهم، وعند مقابلتك لأي إنسان بالصدفة ستجد أنه مليء بالمشاكل، والقلق، وغير راغب في الحياة، ومتمركز حول ذاته لا يحس بالآخر، وعندما تتحدث معه ستجد أن كل ذكرياته هي فلسفة الزمن الصعب، حديث موجه إلى ذاته عبر فلاش باك لسيرة ذاتية مليئة بالألم، والفقد، والوحدة، كل هذا يقدم عبر خلاصة واقع اجتماعي تطغى عليه التعاسة، وكل منهم يصور الطبيعة الانفعالية التي تشده للماضي والعقلية التي تبعده عن المستقبل.. وفي ليالي الإجازات راقب الناس ستجد أن كل شخص مصمم على أن يكون سعيدا، بإصرار جندي ذاهب إلى ساحة المعركة، وهو يعرف عمق أهوال الحرب. وكل هذا هو محاولة لرتق ملل وجرح يكبر يوما بعد يوم، يقول بلاك: "هناك علامة في كل وجه أقابله، علامات ضعف وشقاء"، هذه العلامات التي يسبرها بلاك لا يمكن أن تكون بفعل الإنسان وحدة، وهذا يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات وهي: ما الذي يقيد الإنسان ويجعله مكررا يشبه الآخر بشكواه المستمرة وأحزانه؟ وكيف نرتقي بمشاعرنا وندفن مشاعر التعاسة التي نحس بها؟ كيف نساعد أنفسنا للنهوض بها، وكيف نتخلص من النمطية والتكرار في المشاعر والأفكار، وكيف نصنع شكلاً آخر لإنسان سعيد وراضٍ، هل هي الإرادة والتي هي بمثابة الأداة التي تضع أبعاداً لكل ما يحيط بنا، وتفسر ما جهلناه أو توجسنا منه، أم نسقطها على تلك العوامل التي ساهمت بتعاستنا، ونحن سمحنا لها إما بالسكوت عنها، أو قبولها، كالنظام الاجتماعي الذي نعيشه ويضغط علينا بوعي أو بدون وعي، كذلك التعليم الذي أخرجنا منمطين، ونشبه بعضنا، ولا نستطيع التفكير، ولا نستطيع أن نكون حياديين، والصراع الاقتصادي الذي نعيشه والذي ينهش جيوبنا بوحشية، ولا نستطيع السيطرة عليه أو إيقافه، وافتعال الطلب من أجل الاستهلاك، هو صراع الرغبات والانفتاح على كل شيء، وعدم القناعة وغياب العدالة الاجتماعية، وهو أكبر من ذلك.

* نقلاً عن "الرياض"