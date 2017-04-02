الضابط والمثقف الحصيف، جمع بين الحزم ومكارم الإبداع، أجاد اللغات وحاور العالم عبر شاشات التلفاز المتنوعة، تارة يوضح الحقائق وفي تارة أخرى يدير الحوار ويعيده لمجراه.

منذ أول ظهور له في عاصفة الحزم ظهرت ملامح الرجل الهادئ، يتحدث بثقة ويتعامل مع أسئلة الإعلاميين التي تحمل في طياتها اتهاماً مبطناً بدهاء وسرعة بديهة كما حدث مع مراسلي قنوات عربية وغربية ليوضح للمشاهدين عدم حيادية المذيعين ورغبتهم في تزييف الحقائق، وهذا ما عكس واجهة مشرفة للقوات المسلحة وللوطن حول العالم.

في الأسبوع الماضي تعرض اللواء أحمد عسيري لمحاولة اعتداء عند وصوله لمقر ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لتقديم محاضرة عن الحرب في اليمن، وعند محاولة الاعتداء عليه كانت حركته سريعة للدفاع عن نفسه، وهذا ما عكس يقظته قبل أن يتنبه الأمن المرافق وهذا ما يوضح تأهيله العسكري العالي، وعند دخوله للقاعة اعتذر عن التأخير بسبب وجود أشخاص لا يفرقون بين التظاهر والاعتداء بحسب ما ذكر، وهذه الإشارة في قمة الذكاء، حيث إنها تنم عن استيعاب عالٍ للثقافة الغربية، وأن من حاولوا الاعتداء عليه قد لا يكونون بريطانيين بالضرورة، والأهم من كل ذلك أن العبارة مدخل جيد للحوار لا سيما وأنه خاطبهم بلغتهم ووعيهم وهو ما يظهر صورة إيجابية عن المملكة تنافي ما تعرضت له المملكة في الإعلام البريطاني من محاولات تشوية في وقت سابق.

محاولة الاعتداء هي محاولة وضيعة لا يقوم بها إلا أشخاص بذات المواصفات، فلا رجل بتدريب قوات الصاعقة السعودية سترهبه مثل هذه المحاولات، ولا برنامج ندوات تمت هندسته بشكل دقيق لإيضاح وجهة نظر قوات التحالف عن الحرب في اليمن سيتوقف بمثل هذه المحاولات.

للواء أحمد عسيري نقول: أبهرت العالم بهدوئك وثقافتك العالية وتفانيك في العمل، ولك منا كمواطنين بالغ الامتنان والتقدير لجهودك في تنوير الرأي العام العالمي ومراكز الفكر عن وجهة نظر المملكة. بوركت الجهود وكللت بالنجاح.

* نقلاً عن "الرياض"