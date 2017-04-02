خارجية بريطانيا تعتذر لمحمد بن سلمان عن "حادثة عسيري"

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #ولي_ولي_العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وقد عبَّر وزير الخارجية البريطاني خلال الاتصال عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في #اليمن المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء أحمد عسيري من اعتداء من متظاهرين في لندن أثناء مشاركته في إحدى الندوات، مؤكداً اهتمامه بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد شكر الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية البريطاني على اهتمامه، مؤكداً شرعية موقف #التحالف_العربي في اليمن، واستمرار إيصال الحقائق عن الوضع في اليمن للعالم، كما أكد سموه على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال الاتصال أيضاً بحث الأوضاع في المنطقة، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.