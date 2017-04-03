السعودية.. دراسة إعادة هيكلة التخصصات الجامعية

أكد #وزير_التعليم_السعودي الدكتور أحمد العيسى أن نظام الجامعات الجديد يدرس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كاشفاً عن دراسة لإعادة هيكلة التخصصات الجامعية، بما يتوافق مع حاجات التنمية وسوق العمل.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عن تمكين #الجامعات_السعودية من فتح الفرص للدارسين من خارج #المملكة في الدراسات العليا والبكالوريوس للراغبين في إكمال تعليمهم في السعودية، وفق النظام الجديد.

كما أوضح أن نظام المنح التعليمية في الجامعات الأهلية تم إيقافه للمراجعة، وكذلك إيقاف مكافآت طلاب الامتياز في #كليات_الطب الأهلية.