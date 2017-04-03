عائض القرني: لماذا لم تصب الصين واليابان بـ"العين"؟

خرافات انتشرت في المجتمعات العربية حول "العين"، والخوف من الإصابة بها من كل ما يحيط بنا، دفع الداعية السعودي عائض القرني للتوقف عندها في مقابلته التي أجراها معه الزميل داود الشريان في برنامج الثامنة على قناة MBC.

وتساءل القرني حول من يقوم بتحذير العائلة من نشر أخبار المنزل أو أفراد العائلة خوفاً من العين. وقال: "نحسد على ماذا في مجتمعاتنا الشرقية؟ لماذا لم تصب العين من تطوروا في الصين واليابان، وبات لديهم تكنولوجيا ووصلوا إلى القمر؟".

وأضاف: "إذا حملت السيدة في مجتمعنا، يقولون: لا تخبروا أحداً خوفاً من العين".

ونوه القرني إلى أن ما يجري تشويه لمفهوم الإسلام، واختطاف للصوت المعتدل من قبل الجاهلين.

وأشار القرني إلى أن جهل الأمة بالدين أدى إلى وجود خرافات شوهت الإسلام.