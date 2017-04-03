هيئة عليا للأمن الفكري!

* (المملكة العربية السعودية) من أنشط وأنجــح الدول في مكافحة الإرهاب وجماعاته؛ فعسكرياً هناك الحملات الأمنية الاستباقية التي تصل - بحمد الله - للخلايا النائمة في خنادقها وجحورها، وكذا المشاركة الفَـاعِـلَـة للمملكة إقليمياً ودولياً في محاربة (داعِـش) وغيرها من منظمات وسَـرَايا التطرف.

* أما في ميدان مكافحة الإرهاب فكرياً فـ (السعودية) تبذل جهوداً كبيرة عبر مختلف مؤسساتها؛ فالداخلية لديها إدارة متخصصة بالأمن الفكري، وأطلقت منذ العام 1427هـ (مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية)، وهو أنموذج فَــريد ومتقدم في مناصحة ورعاية من وقعوا ضحايا للفكر الإرهابي الضال.

* أيضاً (كل من هيئة كبار العلماء، ووزارة التعليم بمدارسها وجامعاتها، والشؤون الإسلامية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إضافة للقطاعات العسكرية) كُـلّ تلك المؤسسات وغيرها تجتهد وتُـخْـلِـص (مشكورة) منذ سنوات في تنفيذ برامج للأمن الفكري تتنوع بين (المؤتمرات، والندوات والمحاضرات، والـحِـوارات، والدورات التدريبية).

* ولكن ما أره أن تلك العطاءات والمبادرات - مع التقدير لها - تتسم بـ (الـشَـتَــات والازدواجية والتكرار، ولُـغَــة التنظير)؛ ولذا ولأهمية (تعزيز الأمن الوطني، وحماية المجتمع من الإرهاب، والانحرافات الفكرية المختلفة كالعصَـبيَّـات «الـطّـائِـفِـيّــة، والـقَـبَـلِـيّـة، والمناطقية، وحتى الرياضية) من أن تتسَـرب لعقول شبابنا خاصة، أقترح (هيئة وطنية للأمن الوطني والفكري) يقوم عليها علماء وخبراء متخصصون، تكون مهمتها: تنسيق الجهود في هذا المجال؛ لتكون نابعة وقائمة على استراتيجيات واضحة، وعَـمَــل مؤسَّـسِــي مُـنَـظّــم، وواضِـح المعَـالِـم، وكذلك تصميم برامج توعوية تطبيقية ناطقة بـنبض العصر ولِـسَــانه؛ «تشتمل على الجوانب الشرعية، والتربوية والنفسية، والاجتماعية»، على أن تستثمر التقنيات والأساليب الحديثة؛ لتكون قَـادرة على الوصول للمجتمع، ومخاطبته، والتأثير فيه على اختلاف أطيافه وفئاته.

* ومن مهام تلك (الهيئة): استشراف المستقبل، ووضع الاحتياطات والتدابير لمواجهة أية أزمات فكرية قادمة؛ فالحــروب أصبحت اليوم (فِـكريّـة) قبل أن تكون عَـسْـكَـرِيّـة.

* نقلا عن "المدينة"