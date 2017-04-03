وفاة أحد أشهر كتاب الأعمدة الصحفية في السعودية

توفي، الاثنين، الكاتب والصحافي السعودي #ثامر_الميمان صاحب أشهر عمود صحافي #رزقي_على_الله ، بعد معاناة مع #المرض.

وكان الزميل #تركي_الدخيل استضاف الميمان عام 2012 في برنامج "إضاءات" الذي كانت تبثه قناة "العربية"، ونفى وقتها أن يكون متشائماً في حديثه عن القضايا المحلية #السعودية وإن كان يشعر بخوف حقيقي على حاضر ومستقبل السعوديين، مشيراً إلى أن وجود خمسة عشر مسجداً وحديقة واحدة فقط في حي لا يتجاوز ساكنوه خمسة آلاف يؤكد مخاوفه.

وقال إنه لا يجبر التيار الديني على شيء، ولكنه يعترض حين يجد ما لا يقتنع به حتى وإن صدر من رموز #التيار_الديني . وأضاف أن الكاتب يرى الجزء الفارغ من الكأس في كثيرٍ من الأحيان، ورأى الميمان أن المجتمع السعودي بالغ في رسم خصوصياته، ما جعل قبول الخلاف أمراً صعباً.

وقال الميمان إن مقالته التي نشرها عن #المرأة_السعودية وتناولت وصفاً ساخراً لبعض أجزاء جسدها، مثل وصفه لها بأنها "ذات الأكواع السوداء" كانت مقالة غير موفقة، وأنه اعتذر عنها. وقال عن مقالته التي امتدح فيها "الروسيات" إنها كانت مقالاً ساخراً لا أكثر، وأضاف: "رغم أنني اعتذرت إلا أن الحملة كانت قاسية جداً".