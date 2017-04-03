8 سنوات سجناً لسعودي تستر على مطلوب أمني

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في #الرياض حكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة متهم ( #سعودي الجنسية) بتكفيره لبعض حكام الدول العربية، وتأثره بالفكر #الإرهابي بسبب متابعته للأوضاع في مواطن الصراع، وعلمه بعدد ممن خرجوا لتلك المواطن وعدم الإبلاغ عنهم، وإيوائه ونقله لأحد #المطلوبين للجهات الأمنية مع علمه بذلك ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عنه، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازته لمقطع فيديو عن كيفية استخدام قنبلة يدوية ومسدس نوع جلوك، وتسليمه لمبلغ عشرة آلاف ريال لشخص غير مصرح له بقصد تسليمها للسوريين #اللاجئين، ومخالفته بهذه الأفعال للتعهد المأخوذ عليه سابقاً.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 8 سنوات، ومصادرة السيارة المستخدمة في نقل المطلوب أمنياً، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة.