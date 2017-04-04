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الملك سلمان يعزي بوتين: نرفض الإرهاب بكافة أشكاله

المصدر: دبي - العربية.نت
الملك سلمان
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بعث #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى #فلاديمير_بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، إثر حادث التفجير الإجرامي الذي وقع في #مترو_سان بطرسبرغ.

وقال #الملك_سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ حادث التفجير الإجرامي الذي وقع في مترو سان بطرسبرغ، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض #الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه".

كلمات دالّة

#خادم الحرمين الشريفين, #فلاديمير بوتين, #الملك سلمان, #مترو سان, #الإرهاب

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