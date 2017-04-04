بالصور.. "العمل" تصل لـ #معنفة_سكاكا

تفاعلت #وزارة_العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مع قضية #معنفة_سكاكا التي نشرت معاناتها مع زوجها الذي يعتدي عليها ويضربها ضرباً مبرحاً وجعلها حبيسة المنزل لأيام.

وبينت المواطنة عبر #تويتر إصابتها بكدمات في الوجه واليدين ومناطق متفرقة من جسدها جراء تعنيف زوجها، مناشدة #الجهات_المختصة التدخل لحمايتها من تعنيف زوجها.

وغرد خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة في تويتر، قائلاً: "تم التوصل للحالة من قبل فريق الحماية الاجتماعية بالجوف، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعنف وفق نظام الحماية من الإيذاء".