جمهور العاصمة يطرب بجديد رابح صقر وقديم خالد عبدالرحمن

تألق نجما الأغنية السعودية رابح صقر و#خالد_عبدالرحمن في الحفلة الثانية التي احتضنتها العاصمة #السعودية #الرياض في مركز الملك فهد الثقافي وسط حضور جمهور كبير تفاعل مع النجمين وصفق لهما كثيراً.

بدأ الوصلة الغنائية الأولى الفنان خالد عبدالرحمن الذي كان جمهوره يتوق لإطلالته منذ زمن، خالد تألق وكان في الموعد ولغة التواصل بينه وبين محبيه لافتة، غنى " #مخاوي_الليل " : " #تقوى_الهجر " عزفاً على العود وردد معه الجمهور كلماتها التي يحفظها جيداً وتعتبر إحدى الأغنيات التي يحرص خالد على تقديمها في الحفلات الجماهيرية، كما غنى مجموعة من روائعه القديمة "العطاء"، "علمتني حبك"، "رعش قلبي"، "#انتظرته" و "أهلا هلابك" وقدم أغنية وطنية بعنوان " دام راسي حي".

وفي الوصلة الثانية تألق الفنان #رابح_صقر الذي احتفل بصدور البومه "رابح 2017" قبل أيام، ويعيش نشاطاً فنياً كبيراً، رابح مزج بين الألوان العاطفية الحزينة والأغنيات الصاخبة حيث غنى "من كبرها"، "بس كافي يا قلبي"، "قالوا الحب"، "عجزت أنساك" وهذه الأغنية أداها بإحساس عميق وبصوت تخنقه العبرة، وغنى "كلما زاد"، "ماني مصدق"، " يوم واحد" و "هو هذا".

رابح الذي أكد سعادته بالغناء في الرياض بين "أهله" على حد وصفه كان يغني بنشوة كبيرة تفاعل معها الجمهور على طريقته، وتعتبر هذه الحفلة من أنجح حفلات رابح الأخيرة وسط حضور لافت للمايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية التي كانت بحجم الحدث.