شاهد.. لهذا السبب كان "الأتاريك" شعاراً لمهرجان جدة

قال رئيس الجهة المنظمة لمهرجان جدة التاريخية، #زكي_حسنين، إن شعار المهرجان لهذه السنة "أتاريك"، جاء على خلفية فعاليات المهرجان التي لم تقتصر على التراث، كما كانت في الثلاث نسخ الماضية، بل تقديم #فعاليات_تراثية_ترفيهية.

وأضاف لـ "العربية.نت" أن العنصر الذي يدخل البهجة والسرور هو الضوء، وبالتالي تم اختيار "الأتاريك" باعتبارها معلما تراثيا يمثل الضوء ومنه جاء شعار المهرجان "أتاريك".

وأوضح حسنين، أن المهرجان الذي يستمر حتى الثامن من أبريل، يشهد إقامة 65 فعالية متنوعة مزجت ما بين #التاريخ والتراث، مما سيجعل التاريخ أكثر مرحاً وقرباً، مبيناً أن أبرز هذه الفعاليات القبة التاريخية التي تسرد تاريخ جدة في ثماني دقائق، وأيضا نظارة الواقع الافتراضي التي تتيح للزائر التجول في حارات جدة القديمة، فضلا عن محاكاة المواقع الأثرية عبر برامج التصميم والغرافيك ليسهل على المتلقي التعامل معها.

وأشار حسنين إلى أن عدد زوار مهرجان #جدة التاريخية "أتاريك" في نسخته الرابعة، تجاوز الربع مليون زائر، خلال الأيام الخمسة لبدء المهرجان، لافتاً إلى أن المهرجان يشهد يومياً عروضاً للفنون الشعبية والفلكلورية، كما يحظى الزوار بتجربة التجول في الأسواق القديمة وتذوق #المأكولات_الشعبية، فضلاً عن زيارة البيوت التاريخية ومشاهدة محتوياتها ومقتنياتها.

يذكر أن مهرجان جدة التاريخية انطلقت نسخته الأولى عام 2014، ويهدف المهرجان الذي يقام مرتين في العام إلى تعزيز مكانة السعودية كمصدر للثقافة والحضارة والتاريخ، حيث يسهم عبر فعاليته المختلفة في ربط الحاضر بالماضي، من خلال التركيز على مدينة جدة لتعريف زوارها بماضيهم التاريخي العريق، كما يعتبر أحد أبرز منصات فرص العمل الموسمية للشباب #السعودي.