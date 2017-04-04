لماذا فات "قطار الزواج" أكثر من 200 ألف امرأة سعودية؟

كشف مسح ديموغرافي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية للعام 2016 عن بيانات لافتة شملت الجوانب المعيشية للأسر السعودية والبيئة المحيطة والحالة الزواجية ومعدلات الطلاق، أن عدد السعوديات اللاتي فاتهن قطار الزواج بلغ أكثر من 200 ألف #امرأة من بين أكثر من مليوني امرأة، محدداً سن التأخر في الزواج للسعوديات بعمر الـ 32 سنة.

كما أكدت نتائج المسح ارتباط معدلات التأخر في الزواج بضعف وتدني #المستوى_التعليمي للمرأة، حيث بلغت نسبة المتزوجات من الجامعيات وحملة الماجستير 60%، بينما بلغت نسبة السعوديات ممن لم يسبق لهن الزواج في المرحلة الثانوية أو ما يعادلها 43%.

وفيما يتعلق بتفاصيل الكشف المسحي الديموغرافي في السعودية للحالة الاجتماعية ومن فاتهن قطار الزواج أن نسبة السعوديات اللاتي سبق لهن #الزواج وبحسب الحالة التعليمية تنخفض بدرجة كبيرة جدا بين السعوديات الأقل تعليماً، فبينما بلغت #نسبة_المتزوجات من (15 سنة فأكثر) لمن تقرأ وتكتب 6.99%، وبلغت الأمية 7.05%، وبلغت لمن يحملن #الدبلوم_العالي 19.7%، بينما بلغت نسبة المتزوجات من حملة الدكتوراة 20.03%، والحاصلات على دبلوم دون الجامعي 22.1%، أما نسبة المتزوجات من حملة الشهادة الجامعية فبلغت 26.97% والماجستير 33.1%.

في حين ترتفع نسبة السعوديات (15 سنة فأكثر) اللاتي لم يسبق لهن الزواج بين ممن حصلن على مرحلة #التعليم_الابتدائي 35.05%، والثانوية أو ما يعادلها 43.8%، والمتوسطة (53.5%).

وتوصلت الدراسة بحسب ما ظهر لها من نسب المتزوجات السعوديات بحسب الفئة العمرية إلى أن عمر التأخر في سن الزواج لدى السعوديات يبلغ (32 سنة) لمن لم يسبق لهن الزواج، ووفقا للتعريف الذي اعتمده المسح "فالفتاة المتأخرة في الزواج" هي: "الفتاة التي بلغت سنا معينة أصبح بعدها احتمال زواجها ضعيفا جدا".

وأوضحت نتائج المسح والمتعلقة بالسن عند الزواج الأول أن 97.2% من الإناث السعوديات قد تزوجن عند أعمار أقل من أو تساوي (32 سنة)، وأن 2.8% فقط، تزوجن عند أعمار تزيد عن (32سنة).

هذا وبلغت نسبة التأخر في الزواج بين السعوديات وفقا لنتائج المسح 10.1%، ليصل عدد السعوديات المصنفات متأخرات في الزواج وفقا للتعريف الى (227.806) متأخرات في قطار الزواج، من بين (2.261.946) من السعوديات (15 سنة فأكثر) اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

إلى ذلك، بلغت نسبة الإناث السعوديات اللاتي سبق لهن الزواج وتزوجن للمرة الأولى قبل العمر 20 سنة كانت 35%.

وبلغ عدد الفتيات السعوديات ممن تزوجن في عمر الـ(15 سنة) (3855) بينما ارتفعت في العمر 16 سنة وبلغت (5289) فتاة، وفي عمر الـ17 سنة (7498) فتاة.

وبلغ عدد الذكور ممن تزوجوا بعمر الـ(15 سنة) (4447) ولمن بلغوا العمر 16 سنة وصل عددهم (5368) وبلغ عدد المتزوجين الذكور في العمر 17 سنة (8858).

وأظهرت النتائج تباينا وفارقا كبيرا بين تكرار الزواج ما بين الذكور والإناث في #الأسر_السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد الذكور السعوديين ممن تزوجوا 3 مرات فأكثر (107،816)رجلا أما من تزوجوا مرتين فبلغ عددهم (424،756)،بينما بلغت نسبة #النساء_السعوديات ممن تزوجن 3 مرات فأكثر (12،835) امرأة، وبلغ عدد النساء في الزواج الثاني (109،484).

هذا، وبلغت نسبة الذكور السعوديين إلى الإناث السعوديات (104) لكل (100) أنثى، بلغت نسبة النوع للسكان السعوديين أدنى مستوى لها في منطقة الباحة حيث بلغت (93) ذكرا لكل (100) أنثى، وأعلى مستوى لها في منطقة الشرقية (109 ذكور لكل 100 أنثى).