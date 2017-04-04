"أنبوبة هيليوم" تقتل طفلاً في مهرجان سياحي بجازان

لقي طفل مصرعه في #مهرجان سياحي بمنطقة #جازان، إثر سقوط أنبوبة "هيليوم" تستخدم لنفخ #البالونات على رأسه مباشرة، في حين اتهم والده صاحب المحل بإهمال وسائل السلامة.

وأوضح المهندس فلاح أحمد، والد الطفل أيهم، أنه ذهب وزوجته برفقة نجلهما للتسوق من خيمة مهرجان الدرب السياحي. وبعد الانتهاء جلسوا في الساحة الخارجية على إحدى الطاولات. وفي غفلة، اتجه ابنه إلى أحد المحلات وحرك إحدى الأسطوانات الموضوعة في الخارج فسقطت على رأسه، وفق صحيفة الوطن.

وأشار والد الطفل إلى أنه توجه بابنه إلى المستشفى وهو ينزف، لكنه توفي في الطريق.

كما كشف أن طفله كان يستعد للالتحاق بالروضة العام المقبل، وأنه اشترى له حقيبة لحملها، إلا أن الحادثة سرقت فرحته بها.

يذكر أن مدير مهرجان الدرب السياحي، محمد سالم، أكد حضور الجهات الأمنية بعد وقوع الحادثة لمباشرة التحقيقات، حيث تم تسليم العامل الذي كان متواجداً بالمحل إلى الشرطة.