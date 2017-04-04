‏‫تطهير أسلحة الدمار الشامل يطغى على تمرين حسم العقبان

تواصل القوات والوحدات العسكرية في تمرين #حسم_العقبان العسكري المقام في #الكويت بمشاركة دول #مجلس_التعاون_الخليجي وأميركا، تنفيذ آخر الفرضيات العسكرية، قبل تطبيقها في حفل الختام المقرر يوم الخميس القادم في #ميناء_شويخ.

قُسم تمرين حسم العقبان إلى قسمين: قسم مركز القيادة والسيطرة، ونفذت فيه عمليات استمرت لمدة أسبوع بواقع 15 فرضية، والقسم الآخر خصص للتمارين الميدانية التي تخللتها أكثر من 14 فرضية مشتركة ما بين قوات خاصة برية وبحرية، بجانب قوات الدفاعات الجوي والمقاتلات الجوية وكذلك السفن البحرية، بهدف إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر الإقليمية والدولية بين القطاعات العسكرية والحكومات.

وتشارك #السعودية في التمرين بـ355 ضابطاً وفرداً، من جميع قطاعات #القوات_السعودية، وسفينة #عقبة وطائرتين #بلاك_هوك و5 عربات من الأوشكوش، وطرادات بحرية وأطقم طبية. كما تشارك في التمرين وحدات عسكرية خاصة للتعامل مع #أسلحة_الدمار_الشامل، التي تقوم بتطهير ميداني لمناطق القتال بعد أي هجوم، من خلال التقنيات والعربات الخاصة، التي تمتلكها القوات السعودية.