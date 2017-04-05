السعودية: القبض على 77 متهماً بالإرهاب خلال شهر

نجحت #الأجهزة_الأمنية_السعودية خلال شهر واحد (جمادى الآخرة الماضي) في القبض على 77 متهما جديدا بالإرهاب، أحدهم مجهول الجنسية، فيما ينتمي الباقون إلى 9 جنسيات، ومنهم 53 متهما سعوديا.

وحلّ الأتراك ثانيا من حيث العدد، إذ بلغوا 16 متهما جديدا، إضافة إلى سوريين اثنين، ومتهم واحد من كل من بنغلاديش ومصر والهند ونيجيريا والنيبال والكويت.

وكانت #قوائم_الإرهاب في #السعودية لا تضم إلا 3 أتراك، جميعهم دخلوا القائمة العام الماضي، منهم واحد لا يزال التحقيق جاريا معه، بينما أحيلت أوراق آخر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويجري استكمال إجراءات إحالة الثالث للادعاء، وإنفاذ ما صدر بحقه من توجيه.