السعودية تدين مجزرة الكيمياوي في إدلب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية #السعودية عن إدانة المملكة العربية "وشجبها واستنكارها الشديدين للهجوم بالأسلحة الكيمياوية على مدينة خان شيخون شمال محافظة #إدلب السورية"، الذي أودى بحياة العشرات بينهم أطفال ونساء ومدنيون عزل في "مأساة إنسانية جديدة تضاف إلى السجل الدامي للنظام السوري".

وأكد المصدر أن هذا العمل الإجرامي "يمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما ينتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 2118 و2209 الخاصة باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا".

وجدد المصدر تأكيد المملكة على ضرورة أن يضطلع #مجلس_الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه الممارسات الإجرامية بكل حزم وجدية.