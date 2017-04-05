خادم الحرمين يتسلم جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام

تسلم #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام.

وقدمت الجائزة للملك سلمان نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وإنشائه لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي، وإنشائه #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة، التي تمر بها الأمتان الإسلامية والعربية.

جاء ذلك خلال رعايته مساء الثلاثاء في #الرياض حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ39 لهذا العام 1438هـ ـ 2017م.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الفائزين في فروع #جائزة_الملك_فيصل العالمية، مرحباً بالجميع في المملكة العربية #السعودية، وهنأهم بنيلهم جوائز الملك فيصل العالمية في مختلف فروعها.

واطلع خادم الحرمين الشريفين على عدد من اللوحات التشكيلية التي رسمها الأمير خالد الفيصل، كما تسلم لوحة وألبوماً مصوراً هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها الأمير خالد الفيصل.