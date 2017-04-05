خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيسة وزراء بريطانيا

عقد #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة وزراء بريطانيا #تيريزا_ماي.

وجرى خلال اللقاء استعراض #العلاقات_الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشارت رئيسة الوزراء ماي، خلال المحادثات، إلى أن العلاقات الأمنية بين البلدين قد ساهمت في إنقاذ الكثير من الأرواح في المملكة المتحدة.

ومنح خادم الحرمين الشريفين، رئيسة وزراء بريطانيا #وشاح الملك عبدالعزيز.

وفي وقت سابق، أجريت لرئيسة وزراء #بريطانيا مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض #حرس_الشرف.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للضيفة والوفد المرافق لها.