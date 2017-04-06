السعودية تتصدر قائمة أقوى سلاح جو عربي

قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن #القوات_الجوية_السعودية تأتي في صدارة قائمة أفضل 10 قوات جوية تمتلكها الدول العربية. ومنحت الوكالة القوات الجوية السعودية هذا التصنيف بناء على #الأسطول_الجوي المتقدم الذي تمتلكه السعودية، إضافة الى وجود نخبة مميزة من الطيارين في هذه القوات.

وتقوم القوات الجوية بعمليات الإسناد بالإمدادات للقوات البرية، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى عن طريق الجو، ونقل القوات المحمولة جوا إلى منطقة الهدف، والقيام بعمليات استخباراتية.

ووفقا للتقرير، تملك #السعودية العديد من الطائرات الحربية والعسكرية وعدد "5" منها:

1- إف-15 إيغل:

طائرة مقاتلة، واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الجزء الأخير من القرن العشرين. تم تصنيع أكثر من 1100 نموذج منها حتى عام 2008، صممت كي تكسب تفوقا جويا فوق أرض المعركة للقوات الجوية الأميركية.

وتخطط #الولايات_المتحدة لإبقائها بسلاحها الجوي حتى عام 2025. كما صدرت إلى دول أخرى ومن بين تلك الدول السعودية. وأهم ما يميزها أنها طائرات بعيدة المدى ويمكنها الوصول إلى عمق أراضي العدو وضرب أهداف استراتيجية خلف خطوطه، ولقد ظهر هذا بحرب #الخليج حينما نجحت طائرات اف-15 سعودية في إسقاط طائرتي ميراج عراقيتين، كما نجحت في إسقاط طائرتين إف-4 فانتوم إيرانيتين أثناء الحرب العراقية الإيرانية فوق الخليج بعد أن حاولتا اختراق المجال الجوي السعودي.

2- تورنادو:

طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوروبي مشترك. تتكون الطائرة من محركين نفاثين. صممت أساسا كطائرة هجومية متعددة المهام قادرة على الهجوم ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية وعلى ارتفاع منخفض وبسرعات تفوق سرعة الصوت وحمولة كبيرة جدا.

متواجدة في القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الإيطالية والقوات الجوية الألمانية كدول صانعة لهذه الطائرة وقد اشترت القوات الجوية الملكية السعودية عدد 72 من طائرات الترنادو IDS وعدد 48 من طائرات الترنادو .ADVشاركت التورنادو في حرب الخليج عام 1991م كأول مشاركة لها في الحروب العالمية من قبل القوات الجوية الملكية السعودية و #القوات_الجوية_الملكية_البريطانية والقوات الجوية الإيطالية وقد صنع منها ما يقارب 992 طائرة حتى الآن ولا تزال في الخدمة في جميع الدول التي تمتلكها.

3- داسو رافال:

طائرة مقاتلة فرنسية متعددة المهام من الجيل "الرابع والنصف"، صنعت من قبل شركة فرنسية، وكشف عنها في ديسمبر/كانون الأول 2000، وهي تخدم كمقاتلة متعددة المهام في القوات الجوية الفرنسية. وقد أبدت عدة دول اهتمامها بالطائرة لكن لم توقع أي صفقة لبيعها حتى عام 2015.

يبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9,500 كغ، أما وزن الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24,000 كغ وتبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2,000 كم بالساعة.

4- يو إتش-1 إركويس:

هي مروحية عسكرية متعددة الأغراض تعمل بمحرك واحد، ويتعلق الأمر بمحرك عمود دوران توربيني، تم تصنيعها من طرف بيل للمروحيات لسد حاجيات القوات البرية الأميركية فيما يخص الإخلاء الطبي وكمروحية متعددة الاستعمالات في عام 1952، وتم أول طيران بها في 20 أكتوبر 1956، وبدأ تصنيعها في مارس من العام 1960. وهي أول مروحية بمحرك توربيني يستخدمها الجيش الأميركي، وقد صنع منها أكثر من 16000 مروحية. وعددها لدى السعودية 24.

5 - سيكورسكي إس إتش-60 سي هوك:

مروحية بمحركي عمود دوران توربيني متعددة المهام، أميركية مبنية على هيكل مروحية يو-إتش-60 بلاك هوك. قادرة على الانتشار على متن فرقاطة، مدمرة ، طراد وسفينة هجومية برمائية، أو حاملة طائرات. قادرة على الهبوط على متن سفينة، يمكنها تعبئة عدد كبير من الجنود. وصالحة للقتال ضد الغواصات والعمليات الخاصة والإنقاذ والنقل الطبي أو إعادة التزود بالوقود.

6- إيه إتش-64 أباتشي:

هي مروحية هجوم أميركية الصنع، وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأميركي. وتتميز #الأباتشي بأنها مروحية هجومية عالية التسليح، ذات ردود أفعال سريعة، بإمكانها أن تهاجم من مسافات قريبة أو في العمق، بحيث تكون قادرة على التدمير، والإخلال بقوات العدو.

وهي قادرة على العمل ليلا ونهارا وفي جميع الظروف المناخية. والأباتشي مسلحة بصواريخ هيلفاير الخارقة للدروع وهي مجهزة بمدفع رشاش إم230 بعيار 30مم، وصواريخ الهايدرا 70 (مقاس 2.755 إنش) الفعالة تجاه أنواع مختلفة من الأهداف. طائرة الأباتشي قادرة على الصمود في مواجهات عنيفة، حيث تستطيع الاستمرار في العمل حتى بعد الإصابة بطلقات 23مم في مناطقها الحساسة.