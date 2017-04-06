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بالصور.. أقدم سيارة إسعاف في السعودية

المصدر: الرياض – العربية.نت
أقدم سيارة إسعاف بالسعودية
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تشارك أقدم #سيارة_إسعاف في #المملكة من تصنيع شركة #لاندروفر للسيارات التي تبرع بها #الملك_عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، لجمعية الإسعاف الخيري التي أمر بإنشائها عام ١٣٥٤ هـ، لخدمة المرضى و #المصابين من #الحجاج في #مكة المكرمة و #المشاعر_المقدسة ضمن جناح فرع هيئة #الهلال_الأحمر_السعودي بمنطقة #حائل المشارك في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان الدولي.

وتقف سيارة الإسعاف التي حظيت بإقبال الزوار والمهتمين بالمقتنيات الأثرية بجانب الجناح شاهدة على عصرها وتروي تاريخ بداية خدمتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وتحتوي السيارة على سرير مخصص لنقل الحالات المرضية والإسعافية، وكرسي صغير للمسعف، وحقيبة قديمة لبعض #الأدوات_الطبية و #الأدوية آنذاك.

كلمات دالّة

#سيارة إسعاف, #المملكة, #لاندروفر, #الملك عبدالعزيز, #المصابين, #الحجاج, #مكة, #المشاعر المقدسة, #الهلال الأحمر السعودي, #حائل, #الأدوات الطبية, #الأدوية

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