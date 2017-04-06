بالصور.. ماي والأميرة ريما بنت بندر وحديث عن الرياضة!

التقت #رئيسة_وزراء_بريطانيا #تيريزا_ماي أمس الأربعاء، #الأميرة #ريما_بنت_بندر بن سلطان وكيل رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة_للتخطيط_والتطوير .

وجرى خلال اللقاء بمقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالرياض، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية ووسائل تطويرها والعوائد التي يمكن أن تتحقق اقتصادياً من خلالها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة ماي إلى السعودية التى بدأت الثلاثاء وتستغرق يومين. وجالت رئيس الوزراء البريطانية على بعض المرافق الرياضية النسائية، والتقت فتيات سعوديات منخرطن في هذا المجال، كما حرصت على فتح نقاش مع عدد من الفتيات السعوديات اللواتي يمارسن كرة السلة فى المقر الأولمبي في الرياض، وذلك فى حضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.



