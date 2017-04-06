مجرد اقتراح

أكتب إليكم هذا المقال اليوم بملامح متجهمة - أي جادة - لا تحتمل المزاح أو (الهزار)، خصوصاً أن الموضوع يتعلق بالقضاء والشريعة والقانون والمحاكم و(الذي منه)، وأدخل في الموضوع من خلال أميركا:

كانت محكمة مقاطعة فيلادلفيا غارقة بين أكداس القضايا، فقد كانت جداولها تتضمن (7100) قضية، ترجع بعضها إلى الأربعينات، وفي كل شهر تأتي 600 قضية جديدة، وكان هناك أكثر من 14 ألف مدعٍ ومدعى عليه، بالإضافة إلى حوالي 50 ألف شاهد ينتظرون السنوات لتسوية هذه القضايا، أما اليوم فقد خلت جداول القضايا ويتم الفصل في القضايا الجديدة في فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وكما يقول أحد موظفي المحكمة: لقد أصبح الفقراء يحصلون على العدالة مرة أخرى.

وسر هذا الإنجاز هو النظام الثوري الجديد المسمى: (التحكيم الإجباري).

وبينما لا يستطيع القاضي المثقل بالأعباء والمحلفون أن ينظروا أكثر من 150 قضية في السنة، فقد كونت لجان للتحكيم تتكون اللجنة الواحدة من ثلاثة أعضاء وهذه اللجان تفصل في حوالي (1000) قضية مدنية في الشهر الواحد.

وهناك دليل حاسم على أن لجان المحامين تراعي ضميرها في الوصول إلى قراراتها، فإن نسبة ضئيلة لا تعدو 4% من هذه القرارات تستأنف و80% من هذه القرارات المستأنفة يصدر الحكم بتأييدها - انتهى.

ففي بعض البلاد الخليجية وكذلك العربية يوجد قصور من هذه الناحية، تنتج عنه إشكالات ولا أقول مظالم نحن في غنى عنها.

نظراً لقلة القضاة ولكي لا يتأخر نظر القضايا، فيا حبذا تعيين ثلاثة مساعدين لكل قاضٍ منهم على أن يكونوا قانونيين وشرعيين وذلك لدراسة القضايا وإعدادها للقاضي، وهذا سيسهل للقاضي استيعاب القضية على وجه سريع والبت فيها، وهذه الطريقة ليست بدعة، فهي معمول بها في محاكم الدنيا، لأن الأنظمة لا تدرس كلها في كلية الشريعة، ومن ثم فإن خريجها الذي يعين قاضياً قد لا يدري شيئاً عن نظام المرافعات ونظام التنفيذ وغير ذلك من الأنظمة، فوجود مساعدين قانونيين له يساعد في فهمه للقضية والبت فيها على وجه سريع ويتلافى أي خطأ في الإجراءات اللازمة لنظر القضية، إذ إن بعض القضاة يلبثون سنتين أو ثلاثاً في نظر قضية ما ثم يكتشفون بعد هذه السنوات أنهم غير مختصين بها، الأمر الذي يهدر وقتاً ليس بالهين.

وختاماً إذا استحسنتم اقتراحي فلكم الشكر الجزيل، وإذا لم، فأكثر ما أكثر الله (صناديق الزبالة) فلا تترددوا، اقذفوا بكلامي كله فيها.

* نقلاً عن "الشرق الأوسط"